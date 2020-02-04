Сбербанк сообщает о назначении руководителя дирекции GR

Олег Семененко назначен управляющим директором, руководителем дирекции GR. В данной должности он с командой GR будет выстраивать системное взаимодействие с органами власти федерального уровня в интересах корпоративных клиентов банка, отвечать за запуск и сопровождение программ льготного кредитования, продвижение и реализацию GR-инициатив корпоративно-инвестиционного бизнеса, а также взаимодействие с крупнейшими бизнес-объединениями предпринимателей и партнерами.

Олег Семененко занимал должность управляющего директора Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка. Под его руководством были реализованы партнерские проекты с МЧС России, Минобороны и другими федеральными министерствами и ведомствами.

Также Олег имеет большой опыт работы с розничным банковским сектором, благодаря ему за четыре года доля Сбербанка на рынке ФОТ (объем денежных средств, зачисляемых на карты Сбербанка в рамках зарплатных проектов) существенно выросла.

Ранее более шести лет Олег Семененко работал инвестиционном банкинге, в том числе руководителем сети «Тройка Диалог», отвечая за все российские офисы компании.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Олег является уверенным и ориентированным на результат руководителем с сильным организационным и коммуникативным опытом. Поздравляю с назначением и желаю успехов».

Олег Семененко окончил Ростовский государственный экономический университет, прошел программу корпоративного обучения, которую Сбербанк реализует совместно с London Business School. Кандидат экономических наук.