Сбербанк предоставил своим корпоративным клиентам доступ к кредитной истории

Сбербанк совместно с HES Fintech предоставил своим корпоративным клиентам доступ к кредитной истории через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Клиентам доступны отчеты из «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ) и «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ). Сервис позволяет выявить возможные негативные аспекты кредитной истории, своевременно внести корректировки и избавиться от ошибок в персональных данных или кредитной информации.

Стоимость отчета с кредитной историей для индивидуальных предпринимателей — 960 рублей, для юридических лиц — 1490 рублей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«По действующему законодательству для получения кредитной истории субъекту нужно лично обратиться в кредитное бюро и пройти процедуру персональной идентификации. В отделениях некоторых банков, которым кредитные бюро доверяют идентификацию, также можно купить отчет о своей кредитной истории. Есть и онлайн-сервисы с предложениями покупки отчетов через интернет, в этом случае клиенту необходимо лично явиться в офис идентифицирующей организации. Сервис для клиентов Сбербанка реализован по принципу «одного окна» — заказал, оплатил, получил. Теперь не нужно собирать пакет документов и проходить дополнительную идентификацию. Это сэкономит время наших клиентов».