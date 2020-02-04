Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО «НВКбанк»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «НВКбанк».

С 03 февраля 2020 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам АО «НВКбанк» в Саратовской обл., Самарской обл., г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Сургуте.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Вклады» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Банки, в отношении которых произошел страховой случай».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в АО «НВКбанк», возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей .

Для клиентов банка, оформивших договор банковского обслуживания в ПАО Сбербанк, имеется возможность получения суммы страхового возмещения по вкладам АО «НВКбанк» в интернет-банке Сбербанк Онлайн (в WEB версии и мобильном приложении на платформе Android).