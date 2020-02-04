Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам – физическим лицам новую программу автокредитования «ПРОМО». В рамках программы кредит можно получить как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом по единой ставке кредитования.

Согласно условиям программы, минимальная ставка на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом составляет 9,9% годовых*.

Максимальная сумма кредита равна 5 000 000 рублей для новых и подержанных автомобилей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости автомобиля. Рассмотрение заявки происходит по двум документам. Действуют сокращенные сроки рассмотрения кредитной заявки и формирования предварительного решения – от 30 минут.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Процентная ставка за пользование кредитом на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом от 9,9 % годовых до 18,9 % годовых в рублях, устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса, страхования предмета залога, страхования жизни и риска потери трудоспособности, являющихся добровольными.