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Университет бизнеса приглашает на «Практикум для предпринимателей в Нижнем Новгороде»

4 февраля 2020

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Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Нижнем Новгороде, которая пройдет при поддержке Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области (АНО «АРКПП НО»). Партнером мероприятия выступает компания «Статус» (Нижний Новгород).

Конференция будет посвящена развитию бизнеса и эффективным инструментам по продвижению и продажам. Традиционно основными темами станут тренды в маркетинге и секреты продвижения, а также стратегия развития команды и продаж. На конференции будут проведены: круглый стол с бизнес-разборами на темы маркетинг, продажи, команда, финансирование. В ходе разбора любой участник сможет задать вопрос о своем бизнесе и сформировать дальнейшую стратегию развития своей компании. Пройдут мастер-классы по имиджу голоса руководителя и привлечению клиентов через рекламу в Instagram. Гости мероприятия также смогут завести полезные знакомства на сессии нетворкинга.

Практикум пройдет во вторник, 18 февраля 2020 года, в Технопарке «Анкудиновка» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 (зал «Волга»). 

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке. 

Банк УРАЛСИБ представит директор Нижегородской территориальной дирекции Юлия Баранник. От Агентства кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области выступит начальник отдела развития предпринимательства Центра поддержки предпринимательства Ольга Бронцева. Эксперты откроют конференцию приветственным словом.

Запланированы следующие доклады:

  • «Налоговая безопасность бизнеса в 2020 году: важные тренды и изменения».
    Спикер - Ксения Фролова, управляющий партнер НПК «Статус».
  • «Имидж голоса успешного руководителя. Мастер-класс по технике речи».
    Ольга Ходакова, руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», Член Российской общественной академии голоса, педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству.
  • «Продажи х10. Технология точечных аргументов».
    Спикер - Кристина Петрухнова, предприниматель, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам. Основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.
  • «Эффективное делегирование как способ развития бизнеса».
    Спикер - Танзиля Гарипова, предприниматель, номинант премии «Бизнес успех 2018», номинант премии «молодые миллионеры от Делового Петербурга». Основатель международной Академии бизнес-ассистентов. 
  • «Поддержка и развитие социального предпринимательства на территории Нижегородской области. Тренды и перспективы».
    Спикер - Игорь Седых, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области».
  • «Как подобрать эффективного блогера для рекламы».
    Спикер - Павел Аминев, руководитель сервисов по работе с инстаграм-блогерами fakelikeinfo.ru и Adinblog.ru.
  • Практический мастер-класс «Пошаговая настройка привлечения клиентов через рекламу в Instagram».
    Спикер - Павел Боревич, эксперт в интернет-маркетинге, основатель digital-агентства Градус°. Консультант по интернет-маркетингу Zewa, Libresse, Libero, Tork (Essity, SCA). Обращаем Ваше внимание, что для участия в мастер-классе необходим ноутбук.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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