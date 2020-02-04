Университет бизнеса приглашает на «Практикум для предпринимателей в Нижнем Новгороде»

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Нижнем Новгороде, которая пройдет при поддержке Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области (АНО «АРКПП НО»). Партнером мероприятия выступает компания «Статус» (Нижний Новгород).

Конференция будет посвящена развитию бизнеса и эффективным инструментам по продвижению и продажам. Традиционно основными темами станут тренды в маркетинге и секреты продвижения, а также стратегия развития команды и продаж. На конференции будут проведены: круглый стол с бизнес-разборами на темы маркетинг, продажи, команда, финансирование. В ходе разбора любой участник сможет задать вопрос о своем бизнесе и сформировать дальнейшую стратегию развития своей компании. Пройдут мастер-классы по имиджу голоса руководителя и привлечению клиентов через рекламу в Instagram. Гости мероприятия также смогут завести полезные знакомства на сессии нетворкинга.

Практикум пройдет во вторник, 18 февраля 2020 года, в Технопарке «Анкудиновка» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4 (зал «Волга»).

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Банк УРАЛСИБ представит директор Нижегородской территориальной дирекции Юлия Баранник. От Агентства кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области выступит начальник отдела развития предпринимательства Центра поддержки предпринимательства Ольга Бронцева. Эксперты откроют конференцию приветственным словом.

Запланированы следующие доклады: