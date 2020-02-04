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Перевозки в дальнем сообщении на ВСЖД в январе 2020 года увеличились на 1,8% – до 229 тысяч пассажиров

4 февраля 2020

Более 229 тысяч пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования в январе 2020 года, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 1,8%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В пригородном же сообщении наблюдается снижение  на 1,2% – до 660 тысяч пассажиров – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в январе 2019-го было отправлено более 895,4 тысячи пассажиров, что на 0,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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