Перевозки в дальнем сообщении на ВСЖД в январе 2020 года увеличились на 1,8% – до 229 тысяч пассажиров

Более 229 тысяч пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования в январе 2020 года, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 1,8%, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В пригородном же сообщении наблюдается снижение на 1,2% – до 660 тысяч пассажиров – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в январе 2019-го было отправлено более 895,4 тысячи пассажиров, что на 0,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.