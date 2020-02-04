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ПСБ предоставит группе «ЛАНИТ» гарантии по контракту на сумму 6 млрд рублей

4 февраля 2020

ПСБ банк предоставит банковские гарантии на сумму 6 млрд рублей группе компаний «ЛАНИТ», одному из крупнейших игроков российской отрасли информационных технологий. Гарантии будут выпущены на выполнение контракта по созданию инженерной инфраструктуры.

«Перед банком стоят задачи по поддержке конкурентоспособных российских разработок, мы активно финансируем проекты IT-отрасли, — комментирует Артем Шашкин, директор департамента крупных корпоративных клиентов ПСБ банка. — За последние два года мы более чем в три раза увеличили кредитно-документарный портфель в отрасли. В декабре 2019 года Министерство цифрового развития РФ включило ПСБ в список уполномоченных банков по предоставлению льготного финансирования IT-компаний».

«Группа «ЛАНИТ» ежегодно реализует целый ряд масштабных комплексных проектов, которые способствуют цифровой трансформации бизнеса заказчиков, — отмечает Александр Михайлов, директор по финансам и инвестициям ГК «ЛАНИТ». — Гарантии ПСБ банка позволят нам успешно реализовать еще один подобный проект, не отвлекая значительные собственные ресурсы из оборота».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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