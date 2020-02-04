Примсоцбанк начал выдачу экспресс-кредитов для бизнеса по ставке 9,95% годовых

Примсоцбанк сообщил о внесении изменений в программу экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса. Теперь микропредприятия смогут получить от 500 тысяч до 10 миллионов рублей на срок до 5 лет по ставке 9,95% годовых в рамках программа Минэкономразвития России.

— Теперь микропредприятиям станет ещё проще расширять свой бизнес, за счёт недорогих кредитных средств. Причём кредит на сумму до 3 миллионов можно будет получить буквально за 24 часа, – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

При кредитовании по данной ставке к микропредприятиям не предъявляются требования по работе в приоритетных отраслях или отсутствию ОКВЭД на торговлю подакцизными товарами, например, алкогольной или табачной продукцией.

Микропредприятиями считаются компании, численность сотрудников и выручка которых не превышают 15 человек и 120 миллионов рублей соответственно.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.