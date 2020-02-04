РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации

Россельхозбанк один из первых начал обслуживание граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка не выходя из дома.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.