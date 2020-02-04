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РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации

4 февраля 2020

Россельхозбанк один из первых начал обслуживание граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка не выходя из дома.

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Теперь механизм биометрической идентификации доступен из любой точки мира в любое время, не предполагает заполнения бумажных форм и не требует специального оборудования и присутствия гражданина в офисе Банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы и выполнить процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством, имеющим камеру/микрофон и выход в Интернет.

Реализация механизма удаленной биометрической идентификации была осуществлена совместно с технологическим партнером банка – компанией РТЛабс.

Банк предлагает два варианта подключения к дистанционному обслуживанию: через компьютер или мобильное устройство. В первом случае сервис доступен на странице входа в Интернет-банк - «Регистрация через Госуслуги». Чтобы начать пользоваться услугами РСХБ со смартфона или планшета, достаточно скачать в Google Play и App Store приложение «Биометрия», разработанное ПАО «Ростелеком» (Оператором ЕБС) и мобильное приложение Банка. Далее, используя функцию «Регистрация через Госуслуги», можно подтвердить личность по биометрическим данным.

После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ и ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7.

В случае отсутствия на портале Госуслуги биометрического профиля можно на сайте Банка https://www.rshb.ru/about/bio_registration/ выбрать отделение, которое потенциальный клиент может посетить в удобное время для прохождения регистрации в Единой биометрической системе.

«Россельхозбанк активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологии, которые облегчают жизнь и значительно экономят время. Возможность обеспечить доступность и безопасность качественного банковского обслуживания на сельских территориях – наш стратегический приоритет, а для жителей удаленных или труднодоступных территорий биометрия может стать единственной возможностью получить полный спектр финансовых услуг», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Сегодня удаленная идентификация позволяет гражданам получать банковские услуги не выходя из дома — достаточно только зарегистрироваться в Единой биометрической системе, разработанной ''Ростелекомом''. РСХБ – один из первых банков, который позволил любому гражданину стать клиентом и получать финансовые услуги по биометрии. ''Ростелеком'' активно развивает систему и уже в ближайшее время биометрическая идентификация выйдет за пределы финансовой отрасли, позволит гражданам покупать товары в магазинах, не предъявляя банковской карты или смартфона, проходить в транспорт без посадочного талона и бумажного билета. Достаточно будет посмотреть в камеру», - прокомментировал Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

«Механизм удаленной идентификации является одной из составных частей комплексной биометрической системы Россельхозбанка, позволяющей повысить качество и безопасность обслуживания клиентов. Совместно с РСХБ мы прошли долгий путь по созданию биометрической системы банка и на текущий момент продолжаем развивать ее для других бизнес-процессов банка»,- подчеркнул Дмитрий Корэ, директор по работе с государственными заказчиками компании РТЛабс.

Биометрическая система РСХБ, разработанная и внедренная РТЛабс, построена на платформе «RTL Biometric Platform» и полностью интегрирована с ЕСИА и ЕБС. Решение позволяет применять биометрическое подтверждение личности не только в рамках дистанционного обслуживания клиентов, но и в процессе оказания ряда услуг в отделении с целью недопущения противоправных действий.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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