Проект по восстановлению гидротехнических сооружений стоимостью 6 млрд руб. завершат в Приангарье к 2023 году

Проект по восстановлению гидротехнических защитных сооружений в Иркутской области планируют завершить к 2023 году. На эти цели выделено свыше 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании «РосКапСтрой», осуществляющей контроль над ходом исполнения программы.

По информации в сообщении, защитные сооружения восстанавливают после разрушительных паводков. В настоящее время к работам приступили на 33 объектах из 38 запланированных.

«Изначально в подпрограмму восстановления гидротехнических сооружений в Иркутской области входил 41 объект. Однако на основании обращений органов местного самоуправления, в связи с отсутствием эффективности, из перечня были исключены такие работы как берегоукрепление на реке Ия в селе Едвокимово, капитальный ремонт дамбы на реке Едогончик села Едогон и строительство сооружений инженерной защиты в селе Уйгат на реке Кирей Тулунского района», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время на 15 объектах из 18 завершены аварийно-восстановительные работы – берегоукрепительные сооружения, пешие мосты, иная инфраструктура восстановлена на реках в Тайшетском, Чунском, Куйтунском, Зиминском, Нижнеудинском, Тулунском районах.