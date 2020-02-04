«ИрАэро» доставила первым чартерным рейсом из Китая трёх жителей Иркутска

Семья, состоящая из трёх жителей Иркутска, доставлена домой 3 февраля первым чартерным рейсом из Китая из-за вспышки коронавируса , сообщает ТАСС.
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4 февраля 2020
Иркутяне прилетели в столицу Восточной Сибири на самолете авиакомпании «ИрАэро». Он прибыл из Харбина в Иркутск 03:36.
По информации ТАСС, ранее из Иркутска в Харбин авиакомпания этим самолетом доставила 49 граждан КНР.
Как ранее сообщало «СИА», рейс выполнялся с разрешения Росавиации. По информации «ИрАэро», из-за вспышки вируса компания несет ощутимые потери.