Новости

«ИрАэро» доставила первым чартерным рейсом из Китая трёх жителей Иркутска

4 февраля 2020

Семья, состоящая из трёх жителей Иркутска, доставлена домой 3 февраля первым чартерным рейсом из Китая из-за вспышки коронавируса , сообщает ТАСС.

Читайте также:

Альфа-Банк: Потенциал снижения ограничен
4 февраля 2020
Сборная Китая не будет участвовать в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса
4 февраля 2020

Иркутяне прилетели в столицу Восточной Сибири на самолете авиакомпании «ИрАэро». Он прибыл из Харбина в Иркутск  03:36.

По информации ТАСС, ранее из Иркутска в Харбин авиакомпания этим самолетом доставила 49 граждан КНР.

Как ранее сообщало «СИА», рейс выполнялся с разрешения Росавиации. По информации «ИрАэро», из-за вспышки вируса компания несет ощутимые потери.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus":
Все материалы сюжета (51)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Иркутску из-за коронавируса грозит дефицит овощей и фруктов
Какие авиакомпании из-за коронавируса пострадают больше всего?
Коронавирусу заказан воздушный путь. «Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании