Алексей Захаров, SuperJob: «В школах в ближайшие 10 лет перестанут учить иностранным языкам, потому что это бестолковщина»

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров дал интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о профессиях будущего и роботизации.

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«Во всех областях нужны специалисты с квалификацией выше среднего. Но, например, количество бухгалтеров за 10 лет сократится в 10 раз. Причем это количество можно сократить за три месяца», – отметил Захаров.

По его мнению, преподавателей иностранных языков в скором времени также будет становиться меньше.

«Я думаю, в школах в ближайшие 10 лет перестанут учить иностранным языкам, потому что это бестолковщина. Коробочка, которая у нас в кармане, уже сейчас переводит со 100 языков и на 100 языков намного лучше, чем среднестатистический школьный преподаватель. Меня спрашивают: а кто будет переводить Шекспира? Кто переводил, тот и будет переводить. Тот, кто учил английский язык в школе, никогда не переводил Шекспира. Это всегда делали люди, которые родились в билингвальных семьях или почему-то фанатели от языка так, что учили его где угодно, только не у школьного преподавателя», – отметил основатель SuperJob.

Он также отметил, что роботизация ждет все профессии, где деятельность можно алгоритмизировать.

«Например, врачи, которые проводят первичную диагностику, уйдут в прошлое. Уже сегодня диагнозы по инсультам программы ставят точнее, чем доктора наук с 50-летним стажем, которые всю жизнь этим занимались. Программа ошибается в 0,02% случаев. А при инсульте очень важно в первые два часа начать правильное лечение», – подчеркнул Захаров в интервью ФАН.

Дипломатия, в свою очередь, сильных изменений не претерпит, поскольку это одна из профессий, мало подверженных роботизации. Кроме того, не претерпит изменений и профессии, где заменить человеческие действия машинными дорого.

«Сиделка, например. Какие-то очень простые действия, которые очень дорого роботизировать, останутся за людьми, потому что необразованный человек дешевле, чем запрограммированный робот», – сказал основатель SuperJob.

Говоря о профессиях, дефицит которых ощущается наиболее остро, он отдельно отметил программистов. Это, по его мнению, связано с катастрофически малым числом людей с худо-бедным знанием математики.