Иркутску из-за коронавируса грозит дефицит овощей и фруктов

Фрукты и овощи постепенно исчезают с полок иркутских магазинов, на Центральном рынке города продавцы подняли цены на них в несколько раз. Они объясняют это тем, что коронавирус нарушил логистику поставок товаров из Китая. Торговая сеть «Слата», в которую входит супермаркеты «Слата» и дискаунтеры «ХлебСоль», прокомментировала для SIA.RU ситуацию , сложившуюся на рынке продуктового ритейла.

Весь товар почти продан

В «Слате» подтвердили, что запасов на местном рынке почти нет.

– Нарушение поставок из КНР действительно есть, это связано с тем, что граница перекрыта из-за коронавируса, по предварительной информации, до 1 марта 2020 года. Запасов на местном рынке нет, так как граница была перекрыта с 25 января из-за китайского нового года. Поэтому весь товар, который привезли в Иркутск до этой даты, почти продан. Сейчас продаются остатки.

Дефицит будет

Грозит ли Иркутску дефицит овощей и фруктов?

– Мы предполагаем, что дефицит овощей и фруктов будет, так как на многие позиции из КНР очень сложно найти альтернативу из-за удаленности нашего региона, – отмечают в компании. – Практически полностью с рынка могут исчезнуть дешевые кабачки, баклажаны, перцы, пока не появится отечественный аналог. Также не будет китайских цитрусовых: лимонов, мандаринов, помело. Это связано с запретом ввоза цитрусовых от 06.01.2020.

Торговая сеть «Слата» была готова к запрету, т.к. в целом по данным позициям заканчивался сезон, поэтому весь закуп по мандаринам и лимонам был переведен на Египет, Турцию, Пакистан, Марокко. Относительно помело – альтернативы нет. Перец «болгарский» есть возможность привезти из Ирана, но этот товар очень нежный, длительная перевозка может повлиять на качество.

Цены вырастут

В связи с закрытием границы с Китаем, на рынке Дальнего Востока образовался дефицит товара, что повлекло за собой рост спроса и повышение закупочных цен на фрукты и овощи, отмечает пресс-служба компании.

– Мы ожидаем дефицит по огурцам, «борщевой» группе, грушам и яблокам. Все вышеописанные факторы повлияют на розничные цены. Но на какой % произойдет повышение стоимости, и как отыграет в целом эту ситуацию рынок Иркутска, на текущий момент, спрогнозировать сложно.

По большинству товаров «Слата» нашла альтернативу

Если говорить в целом, существенной нехватки товара в ТС «Слата» не будет, уверенно заявляют в компании.

– По большему количеству товаров мы нашли альтернативные решения, но на ряд позиций дефицит есть. По некоторым позициям будет альтернатива из других регионов РФ, Узбекистана, Белоруссии и других стран, в связи с чем возможно изменение цены закупа.