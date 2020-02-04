Сборная Китая не будет участвовать в ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса

Сборная команда Китая не будет участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске из-за распространения на территории государства коронавируса, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на руководителя дирекции по подготовке к чемпионату мира Владимира Матиенко.

«Сборная КНР должна была выступать в турнире группы B. В ближайшее время календарь матчей этой группы будет скорректирован», – отмечается в сообщении.

Справка: Матчи группы В в рамках чемпионата будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В ней также поучаствуют команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии.