Корпорация «Иркут» опубликовала видео-историю о создании самолета МС-21

Корпорация «Иркут» опубликовала на своем Youtube-канале видео-историю о создании самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе.

Ведущий программы Артем Потемин проводит экскурсию по заводу, описывает процесс создания самолета, общается с сотрудниками предприятия.

«Процесс сборки на сегодня максимально автоматизирован. Если раньше каждую панель собирали на отдельном стапеле, то сейчас – унифицированное оснащение, которое позволяет собирать 16 панелей в одной сборочной оснастке», – отмечает на видео заместитель технического директора Иркутского авиационного завода – филиала корпорации «Иркут» Николай Медведев.

Также он сообщил, что в перспективе планируется выпускать по 72 самолёта в год. Чтобы реализация этой задумки стала возможной, сейчас выполняется техническое перевооружение завода.