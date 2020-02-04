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Кобзев: «Необходимо ограничить прилет чартерных рейсов из Китая в Иркутскую область, а также движение автобусов и автомобилей»

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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече, посвященной теме усиления мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции, предложил ограничить прилет в регион из Китая чартерных рейсов и движение автотранспорта, сообщает пресс-служба регправительства.

«Мы должны усилить меры предупредительного характера. Считаю, необходимо ограничить прилет чартерных рейсов из Китая в Иркутскую область, а также движение автобусов и автомобилей. Железнодорожное сообщение и регулярные перелеты уже ограничены. Медицинские учреждения должны быть полностью готовы к приему пациентов», – приводятся в сообщении слова Кобзева.

По информации правительства, на сегодняшний день коронавирусной инфекции на территории региона нет. В случае ее обнаружения, медицинские организации будут готовы принять пациентов.

Люди, госпитализированные с подозрением на вирус, ждут результатов анализов и находятся под наблюдением медиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Кобзев: «Необходимо ограничить прилет чартерных рейсов из Китая в Иркутскую область, а также движение автобусов и автомобилей»
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