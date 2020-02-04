Сбербанк подписал договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Сбербанк Управление Активами и один из крупнейших российских пенсионных фондов НПФ «САФМАР» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар») подписали договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

«Начало сотрудничества с НПФ «САФМАР» является важной вехой в развитии компании, а также подтверждением высокого уровня компетенций нашей команды. Мы рады, что высокие результаты и наши подходы к управлению средствами НПФ позволили одному из крупнейших российских игроков на этом рынке сделать выбор в нашу пользу. Уникальное сочетание высочайшего уровня надежности, подтвержденного как рейтингами, так и многолетними результатами работы, современных стандартов риск-менеджмента, а также возможность стандартизации обмена данными с учетом уникальных запросов клиента позволяют нам выстраивать эффективный процесс работы с учетом любой специфики поставленных задач», – отметил генеральный директор Сбербанк Управление Активами Евгений Зайцев.

«Сбербанк Управление Активами – крупнейшая управляющая компания страны, отвечающая всем требованиям фонда по надежности и высокому уровню качества услуг. Используя многолетний опыт компании по управлению пенсионными накоплениями, мы продолжим улучшать качество активов в нашем портфеле и наращивать объем пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода, чтобы обеспечивать сохранность и прирост средств застрахованных лиц», – приводятся в сообщении слова генерального директора НПФ «САФМАР» Дениса Сивачева.