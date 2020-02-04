Банк «Восточный» увеличил доход от операций в дистанционных сервисах на 139%

«Восточный» подводит итоги развития сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в 2019 году. Согласно принятой ранее программе Цифровой трансформации бизнеса, «Восточный» продолжает всестороннее развитие дистанционных сервисов банковского обслуживания. Сегодня банк предлагает удобные цифровые продукты и сервисы, которые могут закрыть практически все базовые потребности клиентов по управлению своими финансами. В 2019 году команда цифрового бизнеса успешно внедрила новые функции в дистанционные сервисы банка и достигла увеличения ключевых показателей развития в ДБО.

В 2019 году проникновение цифровых сервисов среди клиентов банка выросло в 1,6 раза, достигнув уровня 43%. Количество уникальных пользователей, которые используют ДБО хотя бы раз в месяц, достигло 400 тыс. человек.

Самые популярные операции в дистанционных сервисах банка остаются прежними: погашение кредитов, оплата услуг, внешние и внутренние переводы, заявки на кредит. По итогам 2019 года общий объем операций в сервисах ДБО вырос на 121% по сравнению с 2018 годом. При этом доход от операций в дистанционных сервисах в 2019 году увеличился на 139% по сравнению с 2018 годом.

В феврале 2019 года был запущен новый сайт банка для розницы и VIP-клиентов. Благодаря этому объем выданных кредитов по заявкам, созданным на сайте «Восточного», вырос в 1,5раз по сравнению с 2018 годом.

Важнейшим направлением развития розничного ДБО в 2019 году стало онлайн-кредитование. «Восточный» реализовал функцию получения кредитов до 200 тыс. рублей через мобильный и интернет-банк. Благодаря этому мобильный и интернет-банк стали одним из самых быстрорастущих каналов продаж кредитных продуктов «Восточного».

Для удобства клиентов «Восточный» в 2019 году также внедрил систему персональных кредитных предложений, которые доступны через сервисы ДБО. Зайдя в мобильный банк, клиент может увидеть уже рассчитанный и предварительно одобренный кредит, доступный для дистанционного получения в течение 10-15 минут.

Для повышения удобства обслуживания кредитов «Восточный» реализовал возможность погашения кредитов через мобильный и интернет-банк с карт сторонних банков. С января 2020 года отменена комиссия за эту услугу.

Держатели карт с бонусной программой «Кэшбэк» получили возможность выбирать в мобильном и интернет-банке категории повышенного кэшбэка. Кроме того, в мобильном банке был запущен раздел «Спецпредложения» от партнеров «Восточного», активация которых позволяет получить от 3% до 20% дополнительного кэшбэка.

Сегодня основным средством взаимодействия клиента с банком становится смартфон. Специалисты «Восточного» отмечают, что даже те клиенты, которые предпочитают использовать не мобильный, а интернет-банк, все чаще заходят туда именно с помощью смартфона, а не персонального компьютера. Среди пользователей интернет-банка «Восточного» доля таких клиентов составляет 40%. Именно поэтому в 2019 году банк уделил заметное внимание доработке и улучшению адаптированной под смартфоны версии интернет-банка.

«Сегодня ДБО аккумулирует в себе все больше функциональных аспектов общения клиента с банком, и наша цель на этом пути – не только улучшить пользовательский опыт в дистанционных сервисах, но и найти новые подходы к модернизации бизнес-процессов, чтобы клиент получал максимально качественный сервис на всех этапах использования продукта или услуги», – отметила Ангелина Дмитракова, Заместитель директора Департамента цифрового бизнеса