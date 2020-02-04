До 1 апреля лифты в Усть-Илимске будут введены в эксплуатацию

Замена лифтового оборудования в Усть-Илимске стала главной темой совещания, которое прошло 4 февраля в Правительстве региона под председательством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона, в городах области в 2019 году был запланирован капитальный ремонт 196 лифтов в 54 многоквартирных домах (МКД) на сумму 444 млн рублей. Сегодня не завершены работы только на территории Усть-Илимска, где замене подлежал 51 лифт.

Введены в эксплуатацию 24 подъемных устройств, еще семь будут приняты Ростехнадзором до 17 февраля. К ремонту трех лифтов подрядчик не приступал, а 17 находятся в разной стадии готовности. Общая стоимость завершения работ составляет 18,3 млн рублей. Как доложили специалисты, для завершения работ подготовлены договоры с двумя подрядчиками, которые включены в реестр квалифицированных порядных организаций. До 1 апреля все лифты будут введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Необходимо со всей серьезностью отнестись к выполнению ремонтных работ. Ситуация, когда лифты долгое время не работают, недопустима, – отметил врио главы региона.