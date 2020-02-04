Рослесхоз: В Иркутской области вместо санитарных рубок проводились сплошные

Рослесхоз провел в Иркутской области камеральные проверочные мероприятия на площади 36,5 тыс. га. По предварительным данным, от незаконных рубок лесам и находящимся в них объектам был нанесен ущерб на сумму более 39,7 млрд рублей. По оценке экспертов, около 70% незаконных рубок в масштабах страны приходятся на Иркутскую область. Комиссия Рослесхоза также выяснила, что вместо санитарных рубок проводились сплошные. При этом на площади 941,6 га было незаконно добыто 280 тыс. куб. м древесины.

Исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев отметил, что выводы внеплановой проверки комиссии неудовлетворительные. Их итоги обсуждались 4 февраля на совещании в Правительстве региона.

По поручению Игоря Кобзева будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АУ «Лесхоз Иркутской области» с его последующей реорганизацией. Территориальные подразделения лесхоза должны эффективно и качественно выполнять задачи, прежде всего, по предупреждению и тушению лесных пожаров.

Министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев доложил о мерах, предпринимаемых по поручениям Игоря Кобзева для наведения порядка в лесной сфере. Так, министерство исключило лесные участки, которые относятся к категории защитных, из договоров аренды, заключенных с целью заготовки древесины. Запрет на проведение рубок введен на десяти спорных участках. Создана рабочая группа по вопросам, связанным с обеспечением законности использования защитных лесов. В состав группы вошли представители надзорных и правоохранительных органов, общественники.

Министерству лесного комплекса поручено к началу марта представить план на текущий год, а также перечень дополнительных мер на период пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.