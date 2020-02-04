В Иркутске приставы опечатали магазин, входящий в одну из крупнейших торговых сетей

В Иркутске судебные приставы опечатали помещение супермаркета, расположенного на улице 4-я Железнодорожная. Данные действия были обусловлены постановлением Кировского районного суда г. Иркутска, который вынес решение приостановить деятельность супермаркета на срок 15 суток.

Причиной для закрытия крупного магазина явилось нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, гражданин, выступающий взыскателем, обратился в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с жалобой на шум технологического оборудования магазина, который проникает в квартиру и негативно влияет на условия жизни его семьи.