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В Иркутске приставы опечатали магазин, входящий в одну из крупнейших торговых сетей

4 февраля 2020

В Иркутске судебные приставы опечатали помещение супермаркета, расположенного на улице 4-я Железнодорожная. Данные действия были обусловлены постановлением Кировского районного суда г. Иркутска, который вынес решение приостановить деятельность супермаркета на срок 15 суток.

Причиной для закрытия крупного магазина явилось нарушение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, гражданин, выступающий взыскателем, обратился в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с жалобой на шум технологического оборудования магазина, который проникает в квартиру и негативно влияет на условия жизни его семьи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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