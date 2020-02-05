Ставки по вкладам упали до исторических минимумов

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в российских рублях. По результатам мониторинга, в третьей декаде января 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 5,76%, во второй декаде января 2020 г. они составляли 5,887%.

Напомним, что оценка ставок происходит на основе анализа предложений десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.



Тренд на снижение процентных ставок по вкладам начался на фоне сокращения ключевой ставки ЦБ РФ. При этом в 2020 году по мере замедления инфляции ЦБ может продолжить цикл снижения ставок. Снижение ставок по вкладам привело к росту интереса инвесторов к альтернативным инструментам инвестирования. На Московской бирже количество клиентов увеличилось в 2 раза - до 3,9 млн.