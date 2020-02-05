Проекты будущего и настоящего: «Сибэкспоцентр» опубликовал программу выставок на 2020 год

Новый 2020 год для Иркутской области начался с перспективных проектов. Часть из них будет представлена на выставочных площадках «Сибэкспоцентра». О предстоящей программе и опыте минувшего года рассуждает журналист Надежда Зайцева:

– Можно взять топор и срубить домик-хатку, как делали наши предки, топить её по-черному и жить. А можно спроектировать жилище, включить его во все коммуникации, предусмотреть красивый фасад и, используя современные технологии, построить или даже на 3D-принтере напечатать, и тоже жить. Но уже совсем по-другому, по-современному, как это возможно в XXI веке. Это я к тому, что выставочная деятельность, о которой пойдёт речь, не топорная, а как раз из другой серии – проектной, когда всё начинается с идей и контактов и раскручивается в многоэтапный общественно-полезный процесс. Хотя и «топорный» этап выставочная деятельность прошла – ярмарки с медведями, шутами, леденцами и соболями можно видеть в исторических и сказочных кинолентах. Сегодня на дворе другое кино, и нужно быть незрячим, чтобы его не видеть.

«Сибэкспоцентр» – единственная специализированная выставочная площадка от Иркутска до Тихого океана, на которой за почти 30 лет работы родилось множество проектов, возникло немерено контактов, сформировалась масса международных связей, и об Иркутске узнали во всех странах и континентах, где знают толк в выставках. Это при всех особенностях региональной политической жизни, когда, как в компьютерной игре, меняются губернаторы и команды, которым-то нужны специализированные выставки, то совсем не нужны, а то и вообще будоражит идея отдать площадку «Сибэкспоцентра» под застройку очередным жилым микрорайоном или торгово-развлекательным комплексом.

Выставка SibWoodExpo и проблемы лесной отрасли

Международную выставку оборудования, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения SibWoodExpo по требованию регионального лесного ведомства в ушедшем 2019–м перенесли поближе к лесопромышленному комплексу – в Братск, в чём власти северной столицы усмотрели вполне реальные выгоды: коммерческие и имиджевые. Просчитали смету – аренду площадей, транспортировку выставочного оборудования, командировку специалистов, провели полномасштабную информационную кампанию. Специфика выставочного дела в том, что каждая уважающая себя фирма, тем более зарубежная, планирует приезд заблаговременно, часто за год, просчитывая свой интерес и затраты, и любое принципиальное отклонение от курса, тем более срыв мероприятия, чреват серьёзными репутационными потерями не столько «Сибэкспоцентра», сколько самого региона, стратегическим инструментом которого выставка должна являться. И когда в 2019 году перед самой выставкой оказалось, что лесному ведомству, в силу происходящих в отрасли событий, до неё нет дела, «Сибэкспоцентр» взял все затраты и риски на себя, и ещё не прошло и полгода со дня её завершения, как верстается программа следующей с более широким кругом участников. Но, мало того, что выставка SibWoodExpo прошла успешно, она дала старт очень важному направлению, которое было чётко сформулировано в её деловой программе.

«Кадры решают всё». Вопросы, внесенные в повестку выставки уже 2020 года дают надежду на то, что сильно назревшая потребность в знающих дело специалистах будет удовлетворяться. А в лесной отрасли эта проблема стоит сейчас остро.

Особенности национального лесного хозяйства укрепили в общественном сознании штамп, что сегодня это направление экономики исчерпывается тем, чтобы срубить дерево и продать его в Китай. Но и это нельзя делать топорно. Как не нарушить экосистему и биоразнообразие, как восстановить лес с помощью передовых технологий и не «химичить» с санитарными рубками? Как масштабировать глубокую переработку древесины и безотходное производство, чтобы не плодить горы горящих опилок? Как, в конце концов, не допустить лесных пожаров? Мы сегодня скорбим по австралийским кенгуру и коалам, забывая о том, как отощавшие лисы, потеряв в лесных пожарах кормовую базу и страх, выбегают на трассу, чтобы съесть дарованный из проезжающих машин «Сникерс»… Что ни вопрос, то наука, и именно ей будет посвящена деловая – конгрессная часть следующей выставки, участие в которой уже подтвердили 16 ведущих университетов страны, в том числе Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Уральский лесотехнический университет, национальные исследовательские университеты – МВТУ имени Н.Э.Баумана и Пермский политехнический; Северный (Арктический) федеральный университет и два университета из Воронежа– государственный лесотехнический им. Г.Ф.Морозова и инженерных технологий, Сибирский государственный университет науки и технологий и другие.

Научно-практические конференции, которые войдут в программу выставки, будут посвящены самым острым проблемам лесозаготовительного и лесопильного производства: технологиям лесовосстановления и санитарным рубкам, борьбе с лесными пожарами, строительству и эксплуатации лесовозных автомобильных работ. В качестве спикеров выступят также ученые и специалисты из университетов Германии и даже федерального министерства леса ФРГ, привлечением которых занимается Германский дом науки и инноваций (ГДНИ), с которым «Сибэкспоцентр» давно связывают продуктивные отношения. Братский государственный университет, на базе которого сейчас формируется деловая программа специализированной выставки, серьезно обогатит своих студентов ценным практическим материалом и контактами. Во всем этом, без сомнений, государственный подход «Сибэкспоцентра» к выполнению своих функций – «сшивать» заинтересованных друг в друге участников процесса, создавать предпосылки и условия для развития сотрудничества, обмена ценной информацией и зарождения долгосрочных проектов.

Если в этом году региональное лесное министерство возглавит процессы по организации выставки, то ее польза, как для отрасли, так и для имиджа Иркутской области, многократно умножится, как и должно быть. Если посмотреть историю любой специализированной выставки, ценность её возрастает, когда заинтересованность и участие в ней принимает руководство региона, демонстрируя свой стратегический подход к развитию отрасли.

С Германским домом науки и инноваций, ровно как с Российско-Германской внешнеторговой палатой, членом которой «Сибэкспоцентр» является, и Генеральным консульством ФРГ весной 2019 года уже реализован крупный совместный проект на специализированной выставке «Энергоэффективность. ЖКХ».

Представители крупных компаний, специалисты и правоведы обстоятельно общались в ходе семинаров и встреч в Иркутске на злободневную тему переработки мусора и утилизации отходов. Полувековой опыт партнёров, их опыт формирования законодательной базы, на чём мы серьезно спотыкаемся в мусорной реформе, был по-настоящему интересен специалистам. Мы в начале пути, и учиться на чужих ошибках, перенять проверенные технологии, а не изобретать велосипед, может быть очень ценно.

Продолжая разговор о сотрудничестве с Германией, нужно отметить, что далеко идущие планы взаимовыгодного сотрудничества наметились в марте прошлого года на заседании рабочего Совета по развитию лесопромышленного комплекса в правительстве Иркутской области с участием первого секретаря Посольства ФРГ г-на Томаса Хубера, курировавшего взаимоотношения России и Германии в лесной сфере. Наши специалисты сразу окрестили его «настоящим лесником» в силу специализации и опыта, а поскольку он вернулся на работу в федеральное министерство леса, то уже принял приглашение участвовать в качестве спикера в предстоящей выставке «SibWoodExpo-2020», где, надеемся, продолжит разговор по сути дела.

«Байкалтур» – зеркало креативности региона

Многие начинания в регионе формировались на выставочных площадках «Сибэкспоцентра». Одна из самых показательных в этом плане и, наверное, самая продуктивная выставка – «Байкалтур». В дни её работы в «Сибэкспоцентре» сходятся интересы многих стран и нашего региона. Китайцы, корейцы, японцы, монголы, персы, немцы, французы – да кто только уже ни приезжал в Иркутск со своими проектами и даже трюфелями. Гастрономический туризм – это направление, как и событийный туризм, культивируется на выставке. Здесь стартовал возрождённый «Великий чайный путь» и экспедиция «Байкал-Аляска», отсюда начался медицинский туризм, перекочевавший впоследствии в свою законную нишу–на выставку «Сибздравоохранение», сегодня уже есть в повестке научный туризм и что особенно актуально – туризм на сельских территориях. Тема въездного туризма очень актуальна для региона и в последние годы активно развивается проект «Время отдыхать на Байкале».

Выставка стартует в марте, но её деловая программа уже готова и включает в себя целую серию актуальных вопросов от опыта применения электронных виз и знакомства с лучшими практиками экотуризма до новых технологий и цифровизации в туризме. Но главной темой станет, конечно же, обсуждение проекта Концепции Межрегиональной программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в Сибири до 2025 года». Как же всё-таки сделать так, чтобы отдыхать на Байкале было комфортно и доступно – отправиться с семьей на озеро многим не по карману. Ко всему прочему, выставка «Байкалтур» ещё и зеркало креативности региона. Неожиданные решения, полёт фантазии и умелый менеджмент в одном флаконе можно увидеть именно здесь. А креативный класс, как известно, – основа нового технологического уклада.

Пространства для развития

Специализированные выставки – отражение состояния региона. Здесь всё, как на ладони, – приоритеты развития, достижения, традиции, инновации и всегда актуальный социальный аспект. «И невозможное – возможно» про творчество людей с ограниченными возможностями, не только маркер гуманитарного состояния нашего общества, но и серьёзный мотивационный импульс для посетителей выставки. «Мир семьи – страна детства» мероприятие с большой историей, и сегодня зазвучит как самый актуальный тренд. Материнский капитал всегда в программе консультаций на выставке, но нынче интерес к вопросу, после новаций президента страны, многократно возрастёт. А к развивающим и образовательным проектам для детей он никогда не спадал, поскольку в этом – залог будущего ребёнка. Байкальский международный образовательный салон, ставший масштабным ежегодным межрегиональным событием, где педагоги обмениваются передовыми технологиями обучения, тоже возник по инициативе «Сибэкспоцентра», точнее, гендиректора Андрея Шаповалова, который соединил «в пучок» всех заинтересованных лиц и сделал все зависящее, чтобы филиал Московского международного образовательного салона не ушёл в другой регион. Сегодня это мероприятие, как фестиваль робототехники «Робосиб» и региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Worldskills, церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь» проходят в «Сибэкспоцентре»– в павильонах – трансформерах, преобразующихся под любые демонстрационные задачи, переговоры в разных форматах, семинары, мастер-классы, форумы и концертные выступления. Таких многофункциональных площадок, соответствующих выставочным стандартам, во многих регионах просто нет. И здесь у Иркутской области есть хорошее конкурентное преимущество, которое необходимо развивать.

Люди выбирают

Поистине народными стали выставки «Агропромышленная неделя», «Сибпродовольствие. Упаковка» и «Сад. Огород». Они традиционно собирают самый большой трафик, обилием товаров вызывают аппетит и уважение к людям сельского труда, заставляют признать, что регион болеет за продовольственную безопасность. Материалы по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасности зерна и другие иногда звучат на круглых столах как детективный роман, ну и, конечно, интерес вызывает всё, особенно про здоровье братьев наших меньших.

А наше здоровье – прерогатива выставки «Сибздравоохранение». Здесь комплексная работа медицинских компаний и учреждений всегда приносит свои плоды. Уже есть статистика, сколько посетителей выставок после меткого взгляда специалистов были направлены прямиком в онкологический центр. А ведь могло пройти много времени, прежде чем эти люди обратились к врачу, а это, иной раз, непоправимо. Это, конечно, ценный результат, хотя и «картина маслом» проблем здравоохранения, которых сегодня в результате оптимизаций в первичном звене пруд пруди.

Первой на изменения в экономической жизни страны реагирует «Байкальская строительная неделя». В ней, как от контрастного вещества на рентгенографии, засветится всё – переход на проектное финансирование строительства жилья с привлечением средств не дольщиков, а банков, грядущая повсеместная реновация, о которой говорит вновь назначенный федеральный министр.

Тем не менее, выставка неизменно популярна не только у крупных российских и иностранных компаний, представляющих здесь своё оборудование, машины и материалы, но и у обычных посетителей, планирующих решить здесь свой жилищный или ремонтный вопрос. Куда рулит наше строительное министерство, будет ли развиваться в регионе строительная индустрия и в каком деле наши платежи в Фонд капитального ремонта – и для рядового гражданина не праздный вопрос. «Транспорт и дороги Сибири». Эта выставка, как политический тяжеловес, всегда с федеральной повесткой деловой программы и перспективой законотворческих инициатив.

К тому же с заботой о смене поколений – здесь поддерживают творческий поиск студентов политеха, которые защищают проекты на конкурсе «Дорогу осилит идущий». Предстоящие темы для обсуждения с губернатором и правительством на ежегодной выставке озвучил в социальных сетях неизменный её участник депутат Государственной Думы Сергей Тен: развитие транспортной инфраструктуры города и проработку с предприятиями и инвесторами вопросов дорожного строительства.

Перспективы

Сегодня «Сибэкспоцентр» устойчиво держит интерес к региону деловых иностранных государственных структур таких как Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и организация содействия внешней торговли ДЖЕТРО, Государственная корпорация содействия внешней торговле посольства Республики Корея (КОТРА) и Национальная организация туризма Кореи (НОТК), Комитет по содействию международной торговли КНР – список можно продолжить, и своих позиций не намерен уступать.

Расширяется география взаимодействий – в списке новых стран появился Тайвань и даже Северная Корея. Углубляется сотрудничество с Германией и Японией, впечатлившей двумя крупнейшими выставками водных технологий и семинарами Японского делового центра. В минувшем году Андрей Шаповалов получил приглашение и рассказал о возможностях сотрудничества с Иркутской областью благодаря участию в специализированных выставках на Форуме стран ШОС в Циндао. И давно уже нельзя опровергнуть тезис, что «Сибэкспоцентр» – не только точка пересечения интересов компаний, стран и региона, но также связующая нить бизнеса и власти – продуктивного тандема во всех развитых странах мира.