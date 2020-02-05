СК начал доследственную проверку по факту отравления детей молоком в карлукской школе

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области начало доследственную проверку по факту отравления детей молоком в Карлукской средней школе, сообщается на сайте ведомства.

Проверка ведётся по уголовной статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователями СК опрашивается руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении.