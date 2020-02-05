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СК начал доследственную проверку по факту отравления детей молоком в карлукской школе

5 февраля 2020

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области начало доследственную проверку по факту отравления детей молоком в Карлукской средней школе, сообщается на сайте ведомства.

Проверка ведётся по уголовной статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователями СК опрашивается  руководство школы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении.

Справка: Ранее у 12 школьников, употреблявших молоко, которое производила и поставляла в учебное заведение компания «Сибирская нива», была обнаружена острая кишечная инфекция. Иркутский районный суд признал организацию виновной в отравлении, и приостановил ее деятельность на 30 суток. Теперь школа заключила договор на поставку молока с другой компанией – «Белореченское».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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