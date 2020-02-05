Перевозки контейнеров на ВСЖД в январе выросли на 12,8%

За январь 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 29,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила 22,3 тыс. ДФЭ (перевезено более 311 тыс. тонн грузов), в том числе:

- лесные грузы – 7,6 тыс. ДФЭ (-15,3% к уровню января 2019 года);

- бумага – 6 тыс. ДФЭ (+4,3%);

- промышленные товары – 2,4 тыс. ДФЭ (+108,7%);

- автомобили и комплектующие – 1,4 тыс. ДФЭ (+118,8%);

- цветные металлы – 1,4 тыс. ДФЭ (+46,7%);

- химикаты и сода – 1 тыс. ДФЭ (-14,4%);

- метизы – 0,9 тыс. ДФЭ (+82,5%);

- машины, станки, двигатели – 0,5 тыс. ДФЭ (+8,9%);

- черные металлы – 0,2 тыс. ДФЭ (+13,6%);

- химические и минеральные удобрения – 0,1 тыс. ДФЭ (-58%);

- остальные и сборные грузы – 0,2 тыс. ДФЭ (+46,3%);

- строительные грузы– 43 ДФЭ (+43,3%).