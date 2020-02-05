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Ангарчанка задолжала 3 млн рублей по кредиту

5 февраля 2020

Арбитражный суд Иркутской области постановил выплатить жительнице Ангарска в пользу агентства недвижимости 3 миллионов рублей, которые она задолжала по кредиту, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

По информации, женщина уклонялась от уплаты долга, несмотря на то, что у неё была возможность частично его погасить. Кроме того, у нее есть работа – ангарчанка является ответственной за ведение бухгалтерского учета в одной из управляющих компаний города. При этом  заработанные деньги она тратила на личные нужды.

В настоящее время в отношении должницы возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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