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В БайкалИнвестБанке стартовала акция «Почетный клиент»

5 февраля 2020

В БайкалИнвестБанке в феврале 2020 года стартовала акция «Почетный клиент». При соблюдении условий банк предлагает открыть вклад под повышенную ставку до 6,1% годовых.

С более подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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