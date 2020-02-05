В БайкалИнвестБанке стартовала акция «Почетный клиент»

В БайкалИнвестБанке в феврале 2020 года стартовала акция «Почетный клиент». При соблюдении условий банк предлагает открыть вклад под повышенную ставку до 6,1% годовых.

С более подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.