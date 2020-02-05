Управляющая компания Сбербанка приступает к управлению средствами пенсионных накоплений НПФ «САФМАР»

«Сбербанк Управление Активами» и НПФ «САФМАР» (один из крупнейших российских пенсионных фондов, входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар») подписали договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Евгений Зайцев, генеральный директор «Сбербанк Управление Активами»:

«Начало сотрудничества с НПФ "САФМАР" является важной вехой в развитии компании, а также подтверждением высокого уровня компетенций нашей команды. Мы рады, что высокие результаты и наши подходы к управлению средствами НПФ позволили одному из крупнейших российских игроков на этом рынке сделать выбор в нашу пользу. Уникальное сочетание высочайшего уровня надежности, подтвержденного как рейтингами, так и многолетними результатами работы, современных стандартов риск-менеджмента, а также возможности стандартизации обмена данными с учетом уникальных запросов клиента позволяет нам выстраивать эффективный процесс работы независимо от специфики поставленных задач».

Денис Сивачев, генеральный директор НПФ «САФМАР»:

«Сбербанк Управление Активами — крупнейшая управляющая компания страны, отвечающая всем требованиям фонда по надежности и качеству услуг. Используя многолетний опыт компании по управлению пенсионными накоплениями, мы продолжим улучшать качество активов в нашем портфеле и наращивать объем пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода, чтобы обеспечивать сохранность и прирост средств застрахованных лиц».

НПФ «САФМАР» — один из крупнейших пенсионных фондов на российском рынке, который занимает 6-е место по активам пенсионных накоплений и 5-е — по количеству клиентов. Фонд предоставляет услуги по обязательному пенсионному страхованию и предлагает корпоративные и индивидуальные программы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Обладает рейтингом надежности и качества услуг «Национального Рейтингового Агентства» на уровне «А+.pf» со стабильным прогнозом. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц.