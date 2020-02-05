Давид Мелик-Гусейнов будет отвечать за развитие бизнеса Сбербанка в сфере здравоохранения

Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения, директором центра «Медицинские продукты и сервисы». В этой должности Давид будет отвечать за развитие бизнеса Группы Сбербанк в сфере здравоохранения.

Задача центра «Медицинские продукты и сервисы» — создавать и продвигать на российском рынке инновационные медицинские продукты и сервисы, включая страховые, информационные и цифровые, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, с целью повышения качества и доступности медицинской помощи, а также популяризации здорового образа жизни среди клиентов Сбербанка.

Данная позиция предусматривает матричное подчинение старшему вице-президенту, руководителю блока «Управление благосостоянием» Наталье Алымовой и старшему вице-президенту, руководителю дирекции по развитию экосистемы (SberХ) Андрею Ванину.

Давид Мелик-Гусейнов имеет 20-летний опыт работы в индустрии здравоохранения. В 2015–2019 гг. работал директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы, в 2019–2020 гг. возглавлял Департамент проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации. Давид — неоднократный победитель открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Член экспертного совета по здравоохранению при Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации. Преподаватель Высшей школы экономики. Кандидат фармацевтических наук.

Давид женат, воспитывает сыновей. Увлекается подвижными командными видами спорта (футбол, волейбол), рыбалкой, «грибной» охотой.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«Рада приветствовать Давида в команде блока «Управление благосостоянием». Уверена, что лидерские качества и большой опыт работы в здравоохранении помогут Давиду в решении амбициозных задач, стоящих перед центром «Медицинские продукты и сервисы».

Андрей Ванин, старший вице-президент, руководитель дирекции по развитию экосистемы (SberX):

«Способствовать созданию экосистемы здравоохранения — одна из самых интересных задач сегодня. Для её выполнения требуется и системное мышление, и креативный подход. Уверен, что Давид сможет придать новый импульс развитию этих направлений».