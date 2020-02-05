Банк «Приморье» снижает ставки на рефинансирование кредитов сторонних банков

Банк «Приморье» снижает ставки на рефинансирование кредитов сторонних банков для своих зарплатных клиентов. Теперь кредит на сумму от 300 000 рублей они могут оформить по ставке всего от 8,8% годовых*.

— В преддверии праздников мы подготовили акцию, которая позволит нашим зарплатным клиентам рефинансировать по выгодной ставке свои кредиты, взятые в разных банках, в единый кредит в Банке «Приморье». В свою очередь, консолидация кредитов позволяет четко отслеживать свои возможности и кредитные обязательства, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — В рамках нашего предложения объединить можно до 5 кредитов и кредитных карт, снизив процентную ставку. При необходимости клиент может увеличить сроки кредитования, изменить ежемесячный платеж, а также взять дополнительный заем наличными на любые цели.

Программа рефинансирования в Банке «Приморье» уже сейчас пользуется большим спросом — она позволяет значительно снизить кредитную нагрузку на семейный бюджет. Теперь для зарплатных клиентов Банка «Приморье» эта программа стала еще выгоднее: ставки рефинансирования потребительских кредитов сроком до пяти лет снижены в среднем на 1 п.п. Максимальная сумма кредита, которую можно оформить по программе рефинансирования, составляет 1,5 млн. рублей.

Оформить заявку на рефинансирование, потребительский кредит или кредитную карту можно в Мобильном приложении Банка, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить в Контакт-центре Банка по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.