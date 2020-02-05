Банк «Приморье» снижает ставки на рефинансирование кредитов сторонних банков для своих зарплатных клиентов. Теперь кредит на сумму от 300 000 рублей они могут оформить по ставке всего от 8,8% годовых*.
— В преддверии праздников мы подготовили акцию, которая позволит нашим зарплатным клиентам рефинансировать по выгодной ставке свои кредиты, взятые в разных банках, в единый кредит в Банке «Приморье». В свою очередь, консолидация кредитов позволяет четко отслеживать свои возможности и кредитные обязательства, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — В рамках нашего предложения объединить можно до 5 кредитов и кредитных карт, снизив процентную ставку. При необходимости клиент может увеличить сроки кредитования, изменить ежемесячный платеж, а также взять дополнительный заем наличными на любые цели.
Программа рефинансирования в Банке «Приморье» уже сейчас пользуется большим спросом — она позволяет значительно снизить кредитную нагрузку на семейный бюджет. Теперь для зарплатных клиентов Банка «Приморье» эта программа стала еще выгоднее: ставки рефинансирования потребительских кредитов сроком до пяти лет снижены в среднем на 1 п.п. Максимальная сумма кредита, которую можно оформить по программе рефинансирования, составляет 1,5 млн. рублей.
Оформить заявку на рефинансирование, потребительский кредит или кредитную карту можно в Мобильном приложении Банка, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить в
* Указана процентная ставка, доступная для кредитов по программе «Рефинансирование с оформлением страхования жизни и здоровья». Срок действия базовой процентной ставки по продукту «Рефинансирование» в рублях — с