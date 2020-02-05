ВТБ и Домиленд расширяют портфель по управлению недвижимостью

ВТБ и Домиленд начинают внедрение системы управления домами в организациях УК «Прогресс» и УК «НевКон», обслуживающих жилые объекты холдинга Setl Group — партнера банка в Санкт-Петербурге. Мобильное приложение управляющих компаний, разработанное в Домиленд, будет доступно для 10 тысяч жителей города.

С помощью нового сервиса клиенты управляющих компаний смогут обращаться в УК по любым вопросам, участвовать в общих собраниях собственников, просматривать и оплачивать ЖКУ и другие услуги по квартире, например, интернет и ТВ, отправлять показания счетчиков и получать важные уведомления. Кроме того, в приложении будет доступен маркетплейс бытовых услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, сервис хранения и другие бытовые сервисы.

«В рамках сотрудничества с крупнейшими застройщиками и девелоперами банк уделяет внимание не только ипотечному направлению, но и дополнительным клиентским сервисам, которые способны повысить уровень комфорта жителей и изменить имидж сферы управления недвижимостью. Мы рады, что лидеры строительного рынка России разделяют эту идеологию, выбирая для своих сотрудников и клиентов систему Домиленд», — прокомментировал партнерство Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

«Помимо возможности управления домами для УК или ТСН мы создали и развиваем систему для застройщиков. Она позволяет сопровождать клиента онлайн сразу после регистрации ДДУ и до передачи в управляющую компанию. Система для застройщиков уже востребована не только в Москве и Петербурге. В начале этого года партнером Домиленд стал федеральный застройщик „Страна-Девелопмент“, который внедрил сервис для своих объектов в Тюмени. Мы рады, что для девелоперов важна не только реализация объекта, их все больше волнует удобство приемки квартиры клиентами и то, как они будут проживать в своем новом доме», − отметила Дарья Воронова, генеральный директор ООО «Домиленд».

С помощью системы Домиленда застройщики могут не только продавать дополнительные помещения, но и контролировать процесс их передачи. Управляющая компания, в свою очередь, принимает объект с поквартирной историей недочетов и сохраняет связь с девелопером по гарантийному обслуживанию каждого объекта.

Справка

Домиленд — разработчик систем по управлению недвижимостью, предназначенных для застройщиков, УК, ТСН, СНТ и других форм управления, поставщиков сервисно-бытовых услуг и клиентов: собственников, членов семьи, арендаторов и других доверенных лиц. Сервис работает с 2017 года для домов Брусника, Дострой, Capital Group, Химки Групп, Seven Suns development, Level Group, СМ.Сити и многих других. В ноябре 2019 года компания Домиленд вошла в структуру банка ВТБ.