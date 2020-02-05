Вадим Кумин, банк «Солидарность»: «Стоит задуматься об изменениях на рынке китайско-российского туризма»

Председатель Совета директоров Банка «Солидарность» Вадим Кумин принял участие в пресс-конференции на тему «Коронавирус: последствия для российско-китайского туризма», которая прошла 4 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

На пресс-конференции обсуждались вопросы финансовой поддержки коммерческим банком «Солидарность» российско-китайской туриндустрии, вывоза россиян с острова Хайнань, компенсации и возврата денежных средств. Среди выступавших были председатель правления туроператора «Русь-Тур» Наум Давыдов, коммерческий директор «Русь-Тур» Вадим Акимов, советник генерального директора «Рашн Тур» Евгений Петрищев.

Председатель правления туроператора «Русь-Тур» Наум Давыдов рассказал, что при поддержке Банка «Солидарность» был оперативно организован вывоз россиян с острова Хайнань.

«Русь-Тур» является самым крупным оператором по Хайнани и континентальному Китаю, и мы стали первым туроператором, который взял на себя это решение о досрочном вывозе, чтобы не подвергать ненужному риску туристов», - отметил Давыдов.

«Убытки сейчас подсчитываются, вчера получили сообщение от администрации Хайнаня, чтобы мы определились с порядком возмещения ущерба до 1 марта, как по недозагруженным, так и по несостоявшимся рейсам. Это инициатива китайской стороны. Хочу поблагодарить, что они обратили на это внимание. По возврату средств мы следуем законам РФ. Средства возвращаются или поездки переносятся на более поздние сроки. Все это было бы невозможно без руки, которую протянул Банк «Солидарность», большое спасибо, что он с нами», - рассказал коммерческий директор «Русь-Тур» Вадим Акимов.

Советник генерального директора «Рашн Тур» Евгений Петрищев рассказал, что с 26 января прекращены групповые туры в Россию из КНР, но особенных убытков у компании нет. «Для китайцев сейчас низкий сезон в РФ, мы не понесли убытков, глубина бронирования - 3-5 дней, мы успели быстро отменить свои блоки в отелях. С 15 мая начнется высокий сезон, и мы планируем, что китайский туризм возобновится», - рассказал он.

Евгений Петрищев также отметил, что при поддержке «Солидарности» с китайскими партнерами ведутся переговоры по переориентации иностранных туристов с Поднебесной на Россию: «КНР ежегодно посещает 50 миллионов туристов, для китайских принимающих компаний сейчас сложная ситуация. Есть первые сдвиги по переориентированию этих туристов: американских, европейских, японских, на Россию, тем более что туры Пекин-Шанхай похожи по структуре на Москва-Санкт-Петербург».

«Мы не благотворительная организация, мы считаем, что у наших партнеров «Русь-Тур» и «Рашн Тур» огромные перспективы. «Русь-Тур» около 20 лет на рынке, это лидер по выездному туризму в КНР, считаем долгом в такую минуту помочь. Это сложное время нужно просто пережить вместе с китайскими товарищами и партнерами, и подготовиться к новому рывку, когда ситуация стабилизируется», - заметил Вадим Кумин.

По словам председателя Совета директоров АО КБ «Солидарность», в данной ситуации стоит задуматься об изменениях на рынке китайско-российского туризма. В частности, будет создана принимающая компания и авиафлот, чтобы повысить качество сервиса в интересах туристов обеих стран.

«Будет передел на этом рынке, сегодня в авиаперевозке между РФ и Хайнанем лидируют турецкие компании, что само по себе странно. После кризиса ситуация изменится и российские компании возьмут пальму первенства», - сообщил Кумин, добавив, что «Солидарность» открывает кредитную линию на покупку трех самолетов «Боинг 747», которые будут работать под флагом одного из крупных авиаперевозчиков и смогут перевозить 600 тысяч пассажиров ежегодно.

Также, по словам Вадима Кумина, нужно сделать более цивилизованным рынок приема китайских туристов в России.

«Это хороший повод разобраться в своем королевстве. Приезжает китайская группа, получает непонятный сервис, принимающая сторона и гиды без лицензии, которые встречают группы в музеях и рассказывают непонятно что. Был целый ряд проблем, которые сейчас, отдышавшись, можно устранить и сделать этот крайне важный вид туризма полностью цивилизованным. Мы работаем в контакте с китайским посольством, также направим наши инициативы в Ростуризм. Есть время подготовиться, принять решения и подготовиться к новому этапу развития рынка», - заметил Председатель Совета директоров АО КБ «Солидарность».

Вадим Кумин также сообщил, что Банк сделал взнос в поддержку пострадавших от вируса. «Китайская диаспора через наш Банк организует помощь, мы делаем переводы, поддерживаем китайских товарищей. Как говорится, когда мы едины, мы непобедимы», - сообщил он.