Почти 90% россиян пользуются смартфонами с памятью менее 64 ГБ – аналитики МТС

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал предпочтения россиян при выборе смартфонов в 2019 году. Более 86% пользователей выбирали устройства с объемом памяти менее 64 ГБ и компенсировали недостающий объем физического хранилища облачными сервисами и картами памяти. На смартфоны с объемом встроенной памяти 256 ГБ и более в 2019 году пришлось порядка 2% от общего количества проданных гаджетов в России.

Большинство покупателей в России в 2019 году приобретали гаджеты с 32 ГБ и 64 ГБ встроенного хранилища. Такие девайсы заняли соответственно 34,9% и 21% рынка в натуральном выражении.

Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти – 16,3% и 8 ГБ – 14,4%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2,1% российского рынка в натуральном выражении.

По мнению аналитиков розничной сети МТС, наиболее распространенные смартфоны с 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти позволяют установить достаточное количество приложений, а объемные файлы, такие как видео или фотографии, хранить в облаке или смотреть посредством стриминговых сервисов. Такой конфигурации способствовали доступные пакетные и безлимитные тарифы мобильного интернета, развитая мобильная сеть передачи данных в России и рост популярности пользовательских облачных систем хранения.

В 2019 году размер приложений и контента для смартфонов продолжил расти. В частности, из-за обновлений программ, выхода нового софта, увеличения размера снимков и видеороликов, который происходит в результате улучшения качества мобильной съемки в смартфонах.

В 2019 году среднее разрешение камеры составило 19 Мп. Годом ранее этот показатель составлял 13 Мп.

Постепенное увеличение количества приложений и их размера, а также снижение стоимости гаджетов с большим объемом памяти, привело к тому, что в 2019 году с низких значений начали расти устройства с накопителем на 128 ГБ. Их доля в натуральном выражении выросла до 11,3% с 2,7% годом ранее. Доля девайсов с 8 ГБ и 16 ГБ в 2019 году впервые начала снижаться, так как такой объем не позволяет современным абонентам комфортно пользоваться всеми возможностями гаджета.