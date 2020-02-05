Ночной автобусный маршрут запустят в Иркутске от аэропорта до ж/д вокзала

«Байкальская пригородная пассажирская компания» с 25 февраля запустит в Иркутске ночной автобусный маршрут № 21 «Аэропорт – ж/д вокзал», сообщается в официальной группе организации в соцсети Facebook.

«Его расписание составлено с учётом графика движения пригородных и пассажирских поездов, прибывающих на станцию Иркутск-Пассажирский ежедневно с 21 до 6 часов утра», – отмечается в сообщении.

Автобус будет работать ежедневно. От вокзала Иркутск-Пассажирский его будут отправлять в 21:20, 21:40, 23:25, 23:45, 01:45, 02:05, 03:50, 04:10, 05:55, от Иркутского аэропорта – в 22:15, 22:35, 00:20, 00:40, 02:40, 03:00, 04:45, 05:05.