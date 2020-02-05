Ипотека Связь-Банка в рейтинге Высшей ипотечной лиги

Связь-Банк занял 13 место среди крупнейших российских банков по величине кредитного ипотечного портфеля на 1 января 2020 года и вошел в двадцатку банков, получивших на баланс наибольший объем ипотечных кредитов по итогам 2020 года, по данным Высшей ипотечной лиги ООО «Русипотека».

Связь-Банк предлагает кредиты по ипотечной программе «Новостройка» по ставке от 8,2% годовых на сумму от 400 тыс. руб. до 30 млн руб. на срок от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости недвижимости.

Воспользоваться максимально низкой ставкой могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также клиенты «Акционных партнеров»* при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

По данным на 25 декабря 2019 года, опубликованным аналитическим центром «Русипотека», среднерыночная ставка по ипотеке на приобретение жилья на первичном рынке составляет 9,01% годовых.

*«Акционные партнеры» - партнеры Банка, в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам.