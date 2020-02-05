Докупать инвестиционные паи можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн

Клиенты Райффайзенбанка, участвующие в инвестировании, теперь могут в несколько кликов докупать ПИФы (паевые инвестиционные фонды) прямо в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн . Сервис уже доступен владельцам устройств на базе Android или iOS, найти его можно в карточке «ПИФ» в мобильном приложении.

«Появление инвестиционных инструментов в Райффайзен-Онлайн — это один из важных этапов развития мобильного приложения. 80% активных клиентов пользуются нашим мобильным приложением, и мы рады, что можем предложить тем, кто участвует в инвестировании, удобную возможность докупать паи там, где им удобно», — прокомментировала Варвара Курникова, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Опция доступна клиентам, у которых уже есть открытый лицевой счет в паевом фонде и подана МЗП (заявка на многократное приобретение). Узнать больше о ПИФах и приобрести паи онлайн можно на сайте.