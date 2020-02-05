Персональная выставка фотохудожника Елены Григорьевой открылась в Иркутске при поддержке ИНК

Персональная выставка фотохудожника Елены Григорьевой открылась 3 февраля в Иркутском музыкальном театре имени Загурского при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК), сообщается в официальной группе организации в соцсети Facebook.

Экспозиция посвящена природе Байкала и продлится месяц.

Елена Григорьева увлекается фотографией с детства. По окончании института стала врачом-кардиологом и посвятила себя медицине, но спустя время вернулась к своему хобби. Позже стечение жизненных обстоятельств и серьезная болезнь превратили фотографию в смысл жизни.

В рамках мероприятия совместно с волонтерами ИНК Елена Григорьева организовала благотворительный сбор средств: гости выставки могут пожертвовать любую сумму в обмен на открытки с фотографиями выставки. Также можно приобрести работы, которые выставлены в театре.

«Природа – непревзойденный художник, она рисует лучше человека, а фотография – лишь способ показать зрителю эту неповторимую красоту, хрупкость природы и необходимость оберегать ее», – поделилась автор снимков.