Более 3,5 млн рублей выплатили жителям Иркутской области за 3 года за добровольную сдачу оружия

Более 3,5 миллиона рублей выдали жителям Иркутской области в период с 2017 по 2019 годы за добровольную сдачу оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За три года в полицию обратились около пятисот жителей Приангарья для сдачи боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Правоохранительные органы обращают внимание, что в соответствии с действующим законодательством за незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в то время как за добровольную сдачу устанавливается денежное вознаграждение», – отмечается в сообщении.

Прием оружия за денежное вознаграждение осуществляется во всех отделах полиции и подразделениях Росгвардии. Выплаты составляют от 1 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности. К примеру, за газовый пистолет можно получить до 2,5 тысячи рублей, за гладкоствольное оружие – до 5, за нарезное – до 10 тысяч рублей. Стоимость боеприпасов составляет от 10 до 20 рублей в зависимости от калибра.

В 2019 году 111 человек получили свыше 770 тысяч рублей за сданное ими оружие и боеприпасы.