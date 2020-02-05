Иркутская область заняла 5-е место в России по количеству вакансий в лесной промышленности

Иркутская область заняла пятое место в России по количеству вакансий, размещенных компаниями из отрасли "Лесная промышленность, деревообработка", на регион пришлось 4,1% предложений от данных работодателей в 2019 году. Сообщают эксперты HeadHunter.

Впереди Пермский край (4,8%), Московская область (7,8%), Санкт-Петербург (11,8%) и Москва (15,2%) – таковы результаты анализа, который провели эксперты сервиса hh.ru.

«Может показаться странным, что персонал для лесной промышленности и деревообработки чаще искали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, нежели в регионах Сибири. Но если посмотреть, какие это вакансии – все встает на свои места. В «столицах» подбор был смещен в сторону специалистов по продажам, которые разбираются в тонкостях отрасли, а сибирские работодатели в первую очередь искали производственный персонал», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Так, в Иркутской области на специалистов из сферы производства пришлось 63,9% вакансий от компаний из отрасли "Лесная промышленность, деревообработка", еще 19,4% - вакансии для строителей, 10,3% - для работников транспорта. В целом по России вакансии лесной промышленности распределились следующим образом: производство – 40,3%, продажи – 22,1%, рабочий персонал – 15,5%.

Чаще всего компании из отрасли "Лесная промышленность, деревообработка" ищут в Иркутской области специалистов с опытом работы от года до трех лет – на них приходится 43,8% вакансий. На персонал без профильного опыта рассчитаны 15,5% предложений работодателей. Интересно, что лишь 14,4% вакансий предполагают вахтовую занятость.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях отрасли в Иркутской области к концу года составила 40 000 рублей. Ожидания соискателей выше на 10 000 рублей.

«Среди соискателей в лесной промышленности традиционно преобладают мужчины. Но меняется возрастная структура. Самые активные на российском рынке труда в исследуемой профобласти — кандидаты в возрасте 36–45 лет, им принадлежит каждое третье резюме, открытое в новом году. Чуть меньше доля тех, кто перешагнул возрастной рубеж в 26 лет, но не старше 35 лет. И практически каждое пятое резюме размещено соискателями 46–55 лет. То есть работодателям, нацеленным на долгосрочное развитие бизнеса и испытывающим серьезную нехватку специалистов разного профиля, очевидно, нужно корректировать стратегию найма и учитывать ценности старшего поколения», - отмечает Анна Осипова.