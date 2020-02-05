Средний просроченный долг россиян перед банками вырос в 6 раз

По данным СРО «НАПКА», самая низкая платежная дисциплина в Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, Алании, Бурятии и Адыгеи.

По итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 740-750 млрд рублей без учета штрафов и пеней (по системе отчетности РСБУ). Таким образом, доля просроченной задолженности составляет порядка 4-4,2%.

Стоит отметить, что годом ранее объем просроченной задолженности физических лиц перед банками не превышал 757,5 млрд рублей, а ее доля в портфеле была на уровне – 5%.

Таким образом, пока еще мы видим тенденцию по сокращению просроченной задолженности как в абсолютном, так и долевом отношении. По данным аналитиков, есть риск, что в этом году просрочка покажет впервые за 2 года положительную динамику, однако ее темпы будут лежать в рамках ожидаемых, и это не приведет к серьезным последствиям.

При этом ряд регионов России выбиваются из статистики по низкому уровню платежной дисциплины. Так, например, доля просроченной задолженности (один из показательных индикаторов финансового здоровья) в этих регионах в 1,5-3 раза превышает среднестатистическое значение по стране.

Интересно отметить, что именно эти регионы входят в список лидеров, где доля обещанных платежей наиболее низкая. Скорее всего свое влияние оказывает как общая низкая финансовая грамотность населения, так и экономическое состояние регионов, как следствие, оно находит отражение и на финансовом благополучии граждан.

На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тыс рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в 6 раз – на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.

НАПКА: К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должникам удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью.