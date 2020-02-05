Обустройство горнолыжной трассы в Академгородке обсудят в Иркутске 5 февраля

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Свердловского округа 5 февраля в 18:00 в Иркутском научном центре СО РАН пройдет обсуждение городских территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече обсудят проекты, которые планируют реализовать в 2021 году. В частности, благоустройство горнолыжной трассы в Академгородке, включая территорию дендропарка, сквера в районе домов № 4, 5, 6, и 15а на бульваре Рябикова, пространства в микрорайоне Первомайский в районе домов №75 и №76, а также северной части микрорайона Академгородка – от улицы Улан-Баторской до развязки Академического моста.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.