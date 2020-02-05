Количество посетителей «Открытого журнала» в 2019 году выросло в три раза

«Открытие Брокер» подвёл промежуточные итоги работы собственного информационного проекта «Открытый журнал», посвящённого инвестициям и финансам.

Проект, запущенный в мае 2018 года, всего за полтора года вышел на самоокупаемость. По данным «Яндекс. Метрика», в 2019 году количество посетителей сайта проекта выросло в три раза и на 120% увеличилось число подписчиков на рассылки журнала.

«Открытый журнал» – это интернет-проект, который доступно рассказывает, как устроен мир финансов, как грамотно планировать и формировать личный бюджет, а также как эффективно инвестировать. Он дополняет привычные всем каналы коммуникаций с аудиторией за счёт практической направленности, освещаются вопросы, связанные с прикладной стороной инвестиций и трейдинга. Таким образом, читатели могут не только получать полезную информацию, но и применять её при инвестировании или в повседневной жизни. Эти критерии отражаются на росте популярности «Открытого журнала». По данным «Яндекс. Метрика», в 2019 году рост числа посетителей сайта проекта составил 334%, за это же время зафиксирован и рост на 120% подписчиков на рассылки журнала.

Популярность журнала обусловлена нетривиальным подходом авторов проекта –инвесторов, трейдеров, финансовых советников, экономистов и других экспертов к написанию каждой статьи. Самые популярные статьи в журнале посвящены преимуществам работы с индивидуальным инвестиционным счётом (ИИС), дивидендным стратегиям, торговым индикаторам и другим практическим вопросам инвестирования. На сайте уже опубликовано свыше 1200 материалов, которые рассматривают торговлю на фондовом рынке с разных позиций и стремятся показать читателям, что эффективное решение практически любого вопроса возможно различными способами.

«Запуская в 2018 году «Открытый журнал», мы ставили перед собой цель создать качественный информационный портал об инвестициях для начинающих. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что мы выбрали правильный вектор и динамично развиваемся. Наш опыт показывает, что простая и понятная подача информации о таких непростых вещах как фондовый рынок позволяет значительно повысить уровень финансовой грамотности населения и привлечь на биржи новых инвесторов», – говорит главный редактор «Открытого журнала» Владимир Лебедев.