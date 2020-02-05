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Участники ВОВ в Иркутской области получат по 10 тысяч рублей к 75-летию Победы

5 февраля 2020

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области подписал указ о выплате инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) по 10 тысяч рублей к 75-летию Победы, сообщили «СИА» в пресс-службе регправительства.

Выплаты в течение марта-апреля 2020 года получат около 10 тысяч человек:

инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники, труженики тыла, блокадники, лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, супруги погибших и умерших инвалидов войны и участников войны, не вступившие в повторный брак.

Деньги выделены из областного бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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