Цифровой детокс: зачем, как и почему?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к использованию интернета, что думают о возможных последствиях ограничения доступа к нему и готовы ли провести «цифровой детокс», отказавшись от интернета на время.

Большинство россиян (81%) используют интернет, причем 69% — ежедневно. Доля интернет-пользователей стабильно растет с 2011 г. При этом самый высокий темп прироста зафиксировали в 2012 г. (на 11%). Доля тех, кто вовсе не использует интернет, в начале мониторингового исследования (2011 г.) составляла 48%, а к 1 кварталу 2020 г. сократилась до 18%.

Для большинства россиян интернет сегодня является в первую очередь средством коммуникации — 88% в Сети общаются с друзьями, знакомыми и родственниками. И эта доля продолжает расти (на 9 п.п. с 2018 года). Также пользователи часто отслеживают в интернете региональные, федеральные и мировые новости (83%), потребляют развлекательный контент (например, кино, книги или игры) — 75%, совершают банковские переводы (72%) или оплачивают счета (68%). Более половины пользователей интернета используют его для обучения и самообразования (63%), а также для получения государственных услуг (57%).

Набирает популярность и использование интернета с целью совершения покупок повседневных товаров, таких как продукты или бытовая химия (с 14% в 2018 г. до 24% в 2020 г.).

За три года на 8 п.п. увеличилась доля тех, кто считает, что исчезновение интернета коренным образом изменит их жизнь (с 5% в 2017 г. до 13% в 2020 г.). Чаще об этом говорит наиболее молодая аудитория пользователей интернета — 18–24-летние (34%).

При этом снизилась доля тех, кто предполагает, что исчезновение интернета мало что изменит в их жизни (с 31% в 2017 г. до 25% в 2020 г.) или вовсе ничего не изменит (с 36% в 2017 г. до 20% в 2020 г.). Наибольшую устойчивость по отношению к возможным переменам в жизни, связанным с исчезновением интернета, проявляют пользователи Сети старшего возраста — от 60 и выше: по 30% утверждают, что подобные изменения мало или вовсе ничего не изменят в их жизни.

На фоне этого 42% интернет-пользователей уверены, что в случае исчезновения интернета смогут приспособиться к таким переменам.

За последний год в ситуации вынужденного отключения интернета побывали 65% пользователей, причем 46% — неоднократно. Сознательно же ограничивали доступ к интернету минимум на сутки 47% пользователей, из них 18% — один или несколько раз в неделю, 14% — минимум раз в месяц, такая же доля — раз в полгода или реже. Чаще к подобному «цифровому детоксу» прибегали пользователи 18–24 лет (60%), 25–34 лет (52%) и 35–44 лет (54%).

Говоря о чувствах, возникавших у пользователей, сознательно или вынужденно ограниченных в доступе к интернету, большинство не испытывали никаких особых ощущений — об этом сообщает 82% пользователей. Негативные эмоции довелось испытать каждому десятому (10%), примерно такая же доля испытали положительные ощущения, например, расслабленность или радость (7%).

Большинство россиян согласны с утверждением, что в современном мире необходимо отдыхать от интернета, ограничивая на время или полностью блокируя доступ к нему — данной позиции придерживаются 73% пользователей, реже — молодежь 18–24 лет (61%) и жители городов-миллионников (63%). Напротив, каждый четвертый считает, что в современном мире нужно всегда быть в Сети (24%).

При ответе на вопрос «Какое место Вы скорее бы выбрали для отпуска?» с двумя предложенными альтернативными ответами мнения пользователей разделились поровну между местами, где на всей территории интернет отсутствует полностью, и местами, где бесплатный интернет наличествует на каждом шагу: 43% и 42% соответственно. Скорее выберут локацию без интернета представители старших возрастов (старше 60 лет — 47%) и эпизодические интернет-пользователи (49%). В то время как молодые (18–24 лет — 72%) и регулярные пользователи Сети (51%) чаще отдают предпочтение местам с безграничным доступом к интернету.

Несмотря на то, что три четверти пользователей интернета согласны с необходимостью периодического отдыха от интернета, готов прожить отпуск без доступа к Сети далеко не каждый (73% vs. 43%). В целом к цифровому «детоксу» чаще готовы прибегнуть те группы пользователей, чья повседневность не так тесно сплетена с интернетом. В то время как наиболее активные и регулярные пользователи ожидаемо реже готовы отказаться от интернета.