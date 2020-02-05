Недельные расходы россиян сократились с наступлением февраля

На 5-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал небольшое падение. Согласно данным Ромир, за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4411 рублей, что на 1,1% меньше, чем неделей ранее.

На 5-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 4411 рублей. Так, с 27 января по 2 февраля среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 47 рублей меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 122 рубля или на 2,8%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 5-й недели оказались выше среднего значения на 14 рублей или 0,3%.

Учитывая динамику среднего чека, можно сделать вывод о небольшом увеличении частоты покупки на 5-ой неделе. В остальном динамика расходов остается стабильной.