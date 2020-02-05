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Рейтинг доверия россиян интернет-деятелям

5 февраля 2020

Согласно исследованию Ромир, лидером рейтинга доверия среди интернет-деятелей стали Юрий Дудь, Анастасия Ивлева и Гарик Харламов.

Доверием россиян заручились и другие интернет-деятели: Дмитрий Пучков, известный как Goblin, Павел Дуров, Илья Варламов, Клим Жуков, Ида Галич, Ирена Понарошку и Евгений Баженов, известный как BadComedian. В целом прослеживается тенденция, по которой россияне наиболее доверяют тем, кто производит собственный уникальный контент.

«Лидеров рейтинга объединяет одно — это личности, построившее свое имя на YouTube. Но, мне кажется, самое важное сейчас происходит в TikTok. Почти все, кто помладше, но уже активно покупает или скоро начнет это делать, — уже там. Думаю, что итоги 2020 будут в этом плане очень показательны. Хотя, очевидно, что многие бренды, стремящиеся за своей молодой аудиторией, уже вовсю осваивают новую площадку», - комментирует результаты исследования президент холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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