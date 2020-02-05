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Ценные бумаги «Яндекса» обновили исторический максимум

5 февраля 2020

Эксперты считают, что акции могут подорожать еще больше. Сейчас они торгуются на уровне 3 тыс. рублей за штуку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:24 мск одна ценная бумага  «Яндекса» оценивается в 3003,6 рублей, что стало новым рекордом. Накануне акции компании завершили торги ростом на 3,4%.

«Яндекс» растет на фоне сообщений о том, что бортовые компьютеры «Яндекс. Авто» начнут продавать в дилерских центрах компаний-партнеров, обратил внимание начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. 4 февраля об этом написали «Ведомости».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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