250 млн рублей потребуется на достройку проблемного дома в Иркутске на ул. Сергеева

Исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев поручил начать осенью 2020 года достройку проблемного дома на улице Сергеева, 3 в Иркутске, на эти цели потребуется 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«До 1 июня необходимо решить вопросы с банкротством застройщика и получить от него проектную документацию. Нужно пригласить руководителя этой организации для актуализации устаревшего проекта. До 1 сентября мы получим федеральное софинансирование и осенью начнём достройку этого дома», – приводятся в сообщении слова Кобзева.

По информации властей, по проекту дом на улице Сергеева, 3 состоит из четырех десятиэтажных блок-секций. Две из них практически завершены, в них проживают 27 семей, третья возведена частично, к строительству четвертой даже не приступали.

Игорь Кобзев поручил в ближайшие сроки создать межведомственную рабочую группу в правительстве Иркутской области по решению проблемы дольщиков проблемного дома и включить в неё жильцов.

Справка: Компания-застройщик дома на Сергеева, 3 заключила 140 договоров долевого участия. Строительство начали в 2006 году, в 2011 работы были остановлены, в 2015 компания перестала принимать участие в достройке дома. Через 2 года налоговая служба исключила её из реестра юридических лиц из-за отсутствия финансово-хозяйственной деятельности. Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов сообщил, что работа по восстановлению компании в реестре юридических лиц велась более 2 лет. Это было необходимо, чтобы провести процедуру банкротства компании, после которой можно передать недостроенный дом в государственную или муниципальную собственность и урегулировать обязательства перед дольщиками.