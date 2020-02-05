250 млн рублей потребуется на достройку проблемного дома в Иркутске на ул. Сергеева

Исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев поручил начать осенью 2020 года достройку проблемного дома на улице Сергеева, 3 в Иркутске, на эти цели потребуется 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
«До 1 июня необходимо решить вопросы с банкротством застройщика и получить от него проектную документацию. Нужно пригласить руководителя этой организации для актуализации устаревшего проекта. До 1 сентября мы получим федеральное софинансирование и осенью начнём достройку этого дома», – приводятся в сообщении слова Кобзева.
По информации властей, по проекту дом на улице Сергеева, 3 состоит из четырех десятиэтажных блок-секций. Две из них практически завершены, в них проживают 27 семей, третья возведена частично, к строительству четвертой даже не приступали.
Игорь Кобзев поручил в ближайшие сроки создать межведомственную рабочую группу в правительстве Иркутской области по решению проблемы дольщиков проблемного дома и включить в неё жильцов.