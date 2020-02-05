Кадастровая палата запустила сайт для получения услуг в сфере недвижимости

Федеральная кадастровая палата запустила сайт для получения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом, сообщает пресс-служба организации.

На сайте можно получить информацию о госуслугах, выписку из ЕГРН, заказать изготовление электронной подписи, проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, заказать документы на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимым имуществом.

«Для работы с сервисом достаточно выбрать объект, операцию, указать детали. Кроме формирования пакета документов, сервис определит точные сроки и стоимость госпошлины выбранной госуслуги», – отмечается в сообщении.

Для профессиональных участников рынка недвижимости также создана обучающая онлайн-платформа – Корпоративный университет Кадастровой палаты. Здесь можно записаться на курсы повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах.