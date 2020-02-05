Средний размер микрозайма в Иркутской области вырос на 10,8%

В конце 2019 года средний размер микрозайма вырос на 7,7%. Рост показателя был отмечен на фоне снижения выдачи «займов до зарплаты» - до 10 тыс. рублей. Сообщают в НБКИ.

По данным 3 000 микрофинансовых организаций, передающих сведения в НБКИ, в 4 квартале 2019 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты») вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 8,2 тыс. руб. (в 4 кв. 2018 года – 7,6 тыс. руб.).

При этом рост среднего микрозайма был отмечен на фоне сокращения выдачи в сегменте самых небольших займов до 10 тыс. рублей. Так, в 4 квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,5%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в 4 квартале 2019 году зафиксировали в Москве - 11,8 тыс. руб., Московской области - 10,1 тыс. руб., Санкт-Петербурге - 9,8 тыс. руб., Ростовской области - 9,5 тыс. руб. и Ставропольском крае - 9,4 тыс. руб.

В то же время самый маленький средний размер микрозайма в топ-30 регионов по количеству выданных займов был отмечен в Удмуртской Республике - 6,9 тыс. руб., Вологодской области - 6,9 тыс. руб., Приморском крае - 7,1 тыс. руб., а также в Иркутской - 7,3 тыс. руб. и Кемеровской - 7,3 тыс. руб. областях.

«Увеличение среднего размера микрозайма происходит на фоне сокращения выдачи самых небольших займов на сумму до 10 тысяч рублей, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В свою очередь, снижение количества выданных микрозаймов в самом массовом сегменте «займов до зарплаты» стало результатом не только регуляторных действий Банка России, но и оптимизации бизнес-процессов микрофинансовых организаций. Так, многие МФО уже не так охотно предоставляют «займы до зарплаты» новым заемщикам. При этом уже проверенных клиентов они стараются кредитовать достаточно активно, делегируя им более серьезные суммы».